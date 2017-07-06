STK’lardan İlhan Bayram’a ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılan hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube başkanı ve yönetimi ile Kocaeli Bilim, Kültür ve Sanat Derneği Bayram’a ziyarette bulundu.

İLİM YAYMA CEMİYETİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram’a ilçe belediye başkanları, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Başkan ve yöneticileri tarafından İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Hayırlı olsun ziyaretinde konuşma yapan Cemiyet başkanı Feyzi Utaş, “İlhan bey, İSU’da Genel Müdürlük görevini yürüttüğü sırada kurumun kalitesini arttırmak ve daha ileriye götürmek amacıyla birçok yeniliğe ve güzel işlere imza attı. Eminim ki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde de güzel çalışmalar yapacaktır” diyerek Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi.

KOCAELİ BİLİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti yapan derneklerden bir diğeri de Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği oldu. Kent kültürüne önemli katkılar sunmayı hedefleyen dernek başkanı Recep Özcan ve yöneticiler Genel Sekreter İlhan Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent kültürü için yaptığı çalışmaların önemini vurgulayan dernek başkanı Özcan, “Genel Sekreterimiz İlhan Bayram, İSU’da kent adına devrim niteliği taşıyan alt yapı çalışmalarına imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nde de bu çalışmaların sürekliliği konusunda eminiz” dedi.