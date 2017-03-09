Stresle başa çıkmanızı sağlayacak 5 bitki

Stresle başa çıkabilmenin birçok yöntemi var. Bunlardan en önemlisi doğal hayatın içerisinde olmak. Yalnızca açık havada dolaşmak, toprağa dokunmak ya da egzersiz yapmak bile içinde bulunduğunuz psikolojik havayı değiştirecektir. Özellikle doğayla iç içe olmak, kaygı, depresyon ve stres tedavilerinde sıkça kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hatta yurtdışındaki psikiyatri hastanelerinde 'bahçıvanlık terapisi' çok yaygın bir uygulama olarak kullanılıyor.
Doğayla ve bitkilerle iç içe olmanın yanı sıra, bitki ve sebzeleri beslenmenizde kullanarak da rahatlayabilirsiniz.
1.Çeri Domates
İçinde bulunan likopen maddesi, depresyonla başa çıkmanıza yardım eder.
2.Kekik
İçinde bulunan kafeik asit, quercitin ve rosmarinik, yorgunluk ve kaygı ile mücadele eder.
3.Ayçiçeği
Ayçiçeği, amino asit içeren mükemmel bir kaynaktır. Depresyonla mücadele eder.
4.Papatya
Yatmadan önce içeceğiniz bir fincan papatya çayı, uyumanıza yardımcı olur. Kekik gibi kafeik asit, quercitin bakımından zengindir.
5.Lavanta
Bitkiler yalnızca yenilerek şifa kaynağı değillerdir. Özellikle aroma terapilerde sıkça kullanılan lavanta kokusu rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.
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