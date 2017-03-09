Stresle başa çıkmanızı sağlayacak 5 bitki

Enerjinizin düştüğünü veya iş yerinde çok fazla stresli olduğunuzu düşünüyorsanız, kendinize açık havada bir bardak bitki çayı ısmarlayın.

Stresle başa çıkabilmenin birçok yöntemi var. Bunlardan en önemlisi doğal hayatın içerisinde olmak. Yalnızca açık havada dolaşmak, toprağa dokunmak ya da egzersiz yapmak bile içinde bulunduğunuz psikolojik havayı değiştirecektir. Özellikle doğayla iç içe olmak, kaygı, depresyon ve stres tedavilerinde sıkça kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hatta yurtdışındaki psikiyatri hastanelerinde 'bahçıvanlık terapisi' çok yaygın bir uygulama olarak kullanılıyor.

Doğayla ve bitkilerle iç içe olmanın yanı sıra, bitki ve sebzeleri beslenmenizde kullanarak da rahatlayabilirsiniz.

1.Çeri Domates

İçinde bulunan likopen maddesi, depresyonla başa çıkmanıza yardım eder.

2.Kekik

İçinde bulunan kafeik asit, quercitin ve rosmarinik, yorgunluk ve kaygı ile mücadele eder.

3.Ayçiçeği

Ayçiçeği, amino asit içeren mükemmel bir kaynaktır. Depresyonla mücadele eder.

4.Papatya

Yatmadan önce içeceğiniz bir fincan papatya çayı, uyumanıza yardımcı olur. Kekik gibi kafeik asit, quercitin bakımından zengindir.

5.Lavanta

Bitkiler yalnızca yenilerek şifa kaynağı değillerdir. Özellikle aroma terapilerde sıkça kullanılan lavanta kokusu rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.