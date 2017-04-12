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Su altı hokeyinde Deniz Yıldızları Kulübü erkeklerde şampiyon, kadınlarda 3’üncü oldu

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Su altı hokeyinde Deniz Yıldızları Kulübü erkeklerde şampiyon, kadınlarda 3’üncü oldu
23 yaş altı su altı hokeyi Türkiye Şampiyonası Çorum’da yapıldı.

Su altı hokeyinde Türkiye’nin sayılı kulüpleri arasında yer alan deniz Yıldızları, erkeklerde şampiyon oldu. Deniz Yıldızları, kadınlarda ise üçüncülük derecesi elde etti.

FİNALDE İSTANBUL OLİMPİK’İ YENDİ

İlimizden Deniz Yıldızları, Körfez Yarımca, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ve 50.Yıl Spor kulüplerinin katılacağı şampiyona dört gün sürdü. Deniz Yıldızları Kulübü, erkeklerde yarı finalde Denizatı Spor Kulübü’nü yenip, ismini finale yazdırdı. Finalde ise İstanbul Olimpikspor’u 10-0 yendi, Türkiye Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Deniz Yıldızları, kadınlarda ise İstanbul Denizatı ile üçüncülük maçına çıktı. Rakibini 6-0 yenen Deniz Yıldızları, üçüncü olmayı başardı. Su altı Hokeyi İl Temsilcisi Celal Kavas, alınan bu başarı derecelerden dolayı çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

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