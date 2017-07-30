Su Bakanı çok önemli törenler için İzmit’te

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çok önemli törenler için bugün İzmit’e geliyor. Bakan Eroğlu’nun İzmit programı, saat 12.00’de Kocaeli Valiliği’ni ziyaret ile başlayacak.

TARIM İÇİN ÖNEMLİ

Bakan Eroğlu, saat 13.00’te Ak Parti İl Merkezi’ni, 13.45’te Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret edecek. DSİ’nin ilimizdeki yeni yatırımları ile ilgili toplu temel atma töreni saat 14.30’da Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sabancı Kültür Merkezi’ndeki toplu temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katılacak.

ÇAYIROVA’YA GEÇECEK

Bakan Eroğlu, temel atma töreninin ardından orman köylülerine kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi sertifikalarını hak sahiplerine dağıtacak. Programa göre Orman ve Su İşleri Bakanı saat 16.30’da da Çayırova’da İsuzu Fabrikası’nı ziyaret edecek.