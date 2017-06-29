Şu banliyö trenleri eylüle kadar getirsek

İzmit’e verilen sözler ya hiç tutulmamış, ya da çok gecikmeli olarak yerine getirilmiştir.

“Havaalanından her yere uçak olacak” dediler, olmadı.

“İzmit Körfezinde deniz ulaşımı yerleşecek” dediler, olmadı.

“Şehir içi ulaşımında monoray, teleferik olacak” dediler, olmadı.

“2017’de Universiad Olimpiyatları İzmit’te düzenlenecek” dediler olmadı.

Daha pek çok örnek sayabilirim.

Bizim eskiden elimizde bir banliyö trenlerimiz vardı. Haydarpaşa-Arifiye arasında çalışan banliyö tren bizim şehrimizin ulaşımında çok önemli yükü taşırdı. Banliyö trenleri elimizden aldılar.

“2016’da yeniden çalışacak” dediler. Çalışmadı.

“2017’de kesin başlar” dediler, olmadı. 15 Temmuz referandumu öncesi “Artık bitti” dediler. “Nisan’da tamam” dediler, olmadı.

Sonra, vadeyi Mayıs ayına taşıdılar. Sessiz sedasız bekledik. Yine olmadı.

Şimdi haziran bitiyor. Hala banliyö tren yok. İzmit sahilindeki demiryolundan Hızlı Trenlerin arasında yük trenleri çalışıyor. Lojistik merkezlerinden, limanlardan yüklenen tren de YHT arasında gidip geliyor. Banliyö tren için hala “Sinyalizasyon sistemi”nin bitmesi bekleniyor.

Haydarpaşa uzak vade dedik. Pendik- Arifiye arasındaki banliyö trene razı olduk. Ama yok. Trenimiz yok. Ya “İstasyonlar hazır değil” diyorlar, ya “Sinyalizasyon sistemi” diyorlar.

Eylülde okullar, özellikle üniversiteler yeniden açılmadan önce bu tren bize çok lazım. Pek çok İzmitli öğrenci İstanbul veya Adapazarı’nda üniversite eğitimi alıyor. Pek çok İstanbul ve Adapazarlı öğrenci Kocaeli Üniversitesi’ne gidip geliyor. Eskiden banliyö tren en ekonomik, en güvenli yolculuktu. Neden elimizden bu tren alındı? Neden Türkiye’nin en yoğun ve en hareketli nüfusun bulunduğu İstanbul-Adapazarı arasında tren çalıştırılmıyor? Neden Hereke, Yarımca, Derince, Derbent, Maşukiye hiç tren konforundan yararlanamıyor?

Artık bu işin eylül ayına kadar bitmesi lazım. Üniversitelerde yeni eğitim yılı başlamadan önce, İstanbul-Adapazarı arasında banliyö trenimizin çalışmasını bekliyoruz. Tabii hedef, Haydarpaşa’ya kadar tren. Ama şu Pendik’e kadar olanını bir başlatsalar, buna da razıyız.

Minibüsçü esnafı çok kırgın

Minibüsçüler Odası Başkanı, değerli dost Mustafa Kurt, her bayram mutlaka ziyarete gelir. Bu bayram da yine geldi. Mustafa Kurt, neşeli, güler yüzlü adamdır. Bu defa çok keyifsiz gördüm. Adeta dert yüklüydü Kurt.

Minibüsçüler, Büyükşehir Belediyesi’ne kırgın. 2004’den bu yana kendilerinden istenen her şeyi yaptıklarını, ama kendilerinin bir tek talebinin yerine getirilmediğini düşünüyorlar. “Büyükşehir bizim üzerimizden popülist siyaset yapıyor” diyorlar.

Minibüsçüler Odası Başkanı Kurt’un ziyarete geldiği Bayram gününde, gazetemizde tramvay fiyatının 1.50 TL olacağı, öğrenci ücretinin çok daha düşük tutulacağı Başkan Karaosmanoğlu tarafından açıklanmıştı. Başkan bu rakamları telaffuz ettiğinde kendisine “Bu habere minibüsçüler çok kızacak” dedim. “Vatandaş sevinsin. Minibüsçüler biraz üzülse de olur” diye yanıt vermişti.

İzmit’te şehir içi yolcu taşıma ücreti 2.30 TL. Minibüsçüler bu fiyatın da kurtarmadığını söylüyor, yeni zam istiyorlar.

Minibüsle Otogar’dan Seka Park’a gitmek sivil için 2.50 TL civarında, öğrenci için 2 TL civarında olacak.

Aynı mesafede tramvayla siviller 1.50, öğrenciler herhalde 1 TL’ye seyahat edecekler.

Aslında tramvay fiyatı, minibüsçüler için bardağı taşıran son damla. Minibüsçüler de ulaşımda sıkıntı olduğunu, vatandaşın aldığı hizmetten memnun olmadığını biliyorlar. Bu konuda yerel yönetimin önüne çeşitli formüller koymuşlar. Ama hiç biri dikkate alınmamış.

Özellikle İzmit şehir içi hattında çalışanlar, bedavacılardan şikayetçi. Kurt, “İlçe, belde minibüsçüleri günde 1-2 tane 65 yaş üstü yolcuyu bedava taşır. Herkes şehir merkezine geliyor. Bizim araçlarımız günde 10-15 tane 65 yaş üstü bedava yolcu taşıyor. Ama köyden gelen minibüsle, şehir içi minibüsü aynı miktarda para alıyor. Bu haksızlık” diyorlar.

Minibüsçüler yeni trafik düzeni ile şehir içi araçlarının D-100 kenarına atılmasına da karşı. Bunun da bütün yolcuları tramvaya yönlendirmek olduğunu söyledi.

Fiyat ise dediğim gibi bardağı taşıran son damla. Mustafa Kurt şöyle konuştu:

“Biz mesafeye göre ücret istiyoruz. Yenikent’ten Umuttepe’ye ücret 3 TL olsun; Otogar’dan Sekapark’a tramvay gibi biz de 1.50 TL’ye yolcu taşırız.”

Çok dertli şehir içi minibüsçüleri çok. Büyük otobüslerin kendilerine aldırıldığını, esnafın borçlarını ödeyemediğini söylüyorlar. Bu işin böyle gitmeyeceğini, mutlaka hamle yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. Yeni Genel Sekreter İlhan Bayram'a dertlerini anlatabileceklerini umuyorlar. İzmit şehir içinde çalışan 520 minibüs var. İki gün bu minibüsler dursa, Büyükşehir’in otobüsleri, tramvayı bu şehre yeter mi?

Ulaşımda büyük reforma ihtiyaç var. Bu reform düşünülürken, masada minibüsçüler de bulunmalı. Minibüsçü hep sıkıntılı, hep sitemkardı. Ama bu defa gerçekten bıçak kemiğe dayanmış. Ses getirecek eylemler bile düşünüyorlar.