Su, futsal seminerine katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA işbirliğiyle ilk kez Antalya'da düzenlenen Futsal Antrenörlüğü sertifikasyon programına ilimizden Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Nihan Su da yer aldı.

27 KURSİYER KATILDI

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seminere Türkiye genelinden 27 kursiyer iştirak etti. Kursta eğitimci olarak Finlandiya Futsal Milli Takımı ve Dinamo Zagreb Futsal Takımı antrenörü olan, aynı zamanda FIFA Futsal Eğitmeni unvanını taşıyan Mico Martic görev yaptı. Eğitimde teorik derslerin yanı sıra saha uygulamaları da yer aldı. Semine Türkiye’deki Futsal kulüpleri ve Üniversitelerin futsal bölümü antrenörleri katıldı.

SU, “ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER EDİNDİK”

Kocaeli Üniversitesi Futsal Takımı antrenörü Nihan Su, “Geçen hafta yapılan seminere Kocaeli’nden sadece Kocaeli Üniversitesi adına biz katıldık. Dört gün süren seminer oldukça faydalı geçti. Kendimizi geliştirmek adına bu seminerlerin daha fazla yapılması gerekiyor. Değişen kurallar, yeni bilgiler edindik, donanım olarak güçlendik. Sertifikamızı aldık hayırlısı olsun” dedi.