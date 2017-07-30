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Su ihtiyacını karşılayacak besinler

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Su ihtiyacını karşılayacak besinler
Yaz aylarında günde en az 2 litre su içilmesi öneriliyor. Su içmeyi sevmeyenler ise, bol su içeren besinlere yönelmeli.

Sağlıklı bir yaşam için özellikle yaz aylarında insanlara bol bol su içilmesi konusunda uyarılar yapılıyor.

2 LİTRE SU İÇİN

Günde en az 2 litre su içmeyi öneren uzmanlar, su sevmeyenler için bazı gıdaları işaret ediyor.

SUSUZLUK HALİNDE NE OLUR

Dilde şişme, güçsüz düşme, baş dönmesi, çarpıntı, zihinde bulanıklık, bayılma, azalan idrar atılımı gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olan susuzluk; sağlık açısından birçok sorunu ortaya çıkarabilir.

SU İHTİYACINIZI KARŞILAYAK BESİNLER

Günde 2 litre su içmek istemeyenler için ise bazı gıdalara dikkat çekildi.

SALATALIK

Bu gıdaların ilk sırasında salatalık geliyor. Yüzde 90'ı sudan oluşan salatalık, bağırsakların çalışmasına da yardımcı olur.
DOLMA BİBER

Salatalık gibi dolma biber de yüksek miktarda sudan oluşur. C vitamini içeren dolma biber, su ihtiyacınızı karşılayacak.

GÖBEK SALATA

Yüzde 95 oranında su bulunduran göbek salata da bu listede yer alıyor.

Su ihtiyacınız karşılayacak diğer gıdalar ise şöyle sıralanabilir:

Ispanak, domates, turp, kereviz sapı, kabak, patlıcan, karpuz, kavun, limon, greyfurt, mango, elma.

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