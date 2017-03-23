Afrika ülkesinde yaşanan kuraklık ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan 'Su Kuyu Projesi, Kocaeli'de tanıtıldı.

TÜMSİAD ve Beşir Derneği tarafından yürütülen Su Kuyu Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. RAMADA Otelde düzenlenen toplantıya Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Şanlı, TÜMSİAD Kocaeli Başkanı Erdoğan Yılmaz, Semerkand Kocaeli Şube Başkanı Abdullah Erol, Beşir Derneği 8. Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın, Beşir Derneği Kocaeli Temsilcisi Utku Erikli ve basın mensupları katıldı. Tanıtımı yapılan Su Kuyu projesiyle dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan ölümlerin ve kuraklığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Su Kuyu Projesi hakkında bilgiler veren TÜMSİAD Kocaeli Başkanı Erdoğan Yılmaz, “TÜMSİAD olarak ülkemiz için 3 proje hazırladık. Bunlardan 2 tanesini hayata geçirmek için çalışmalara başladık. 3. projemiz olan Su Kuyusu projesini özellikle Afrika ülkesinde yaşanan kuraklık ve ölümlerin önüne geçilmesi için başlattık. Bu projeye ‘Bir Yudum Su Olsun, Çare Sensin’ ismini verdik. Çünkü oradaki insanlar bir yudum su bekliyor ve bir yudum suya ihtiyaç duyuyorlar. Bu bakımdan ülkemizin de bu noktada büyümesine katkı sağlayacağını, manevi destek sağlayacağını ve onların yüzleri gülerse, bizimde yüzümüzün güleceğine inandığımız için bu projeyi başlattık” dedi.

2040 yılına doğru 1 milyar 800 milyon insanın susuzlukla karşı karşıya kalabileceğini öngören konuşmaların yapıldığını belirten Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Şanlı, "Su Kuyu projesiyle birlikte kuraklığın ve ölümlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Daha birkaç gün önce Dünya Su günü kutlamaları yapıldı. Ne hikmetse Dünya Su günü kutlamaları yapılıyor ama su kıtlığı çeken, bırakın kullanmakla ilgili büyük ihtiyaçları hayatta kalabilecek kadar suya ihtiyacı olan insanlardan bahsediyoruz. Yapılan istatistikler göre bunun 2040 yılı yıllara doğru Dünya nüfusunun yüzde 20’sine tekabül edeceğini, 1 milyar 800 milyon insanın şu anda susuzlukla karşı karşıya kalacağı ve o susuzluktan dolayı ortaya çıkacak olan büyük hastalıklardan milyonlarca insanın yok olabileceği ile ilgili öngürüler konuşuluyor. Bizde bugün bir şeyler yapmak adına bu projenin hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalara başlattık” diye konuştu.