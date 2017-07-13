Suadiye, Aykut Öngel ve Cenk Sevinç’i aldı

Üç yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Suadiyespor, bu kez çok iddialı bir takım yapıyor.

Yeşil-Beyazlı ekip, daha önce Kocaelispor ve Hereke Yıldızspor takımlarında forma giyen Aykut Öngel ile Sırrıpaşaspor’un sağ kanat oyuncusu Cenk Sevinç’i transfer etti.

H.YILDIZSPOR’DAN AYKUT ÖNGEL

Geçen yıl 1.Küme Play-Off’ta şampiyon olup, ismini Süper Lig’e yazdıran Suadiyespor, yeni sezonda yine üst sıraları zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor. Yeşil-Beyazlı ekip, daha önce Kocaelispor, Gölcükspor, Halide Edip Adıvar ve Bergama Belediyespor takımlarında profesyonel oynayan sağ kanat oyuncusu Aykut Öngel’i transfer etti. Aykut Öngel, geçen yılı Hereke Yıldız, bir önceki sezonda Kartepe Belediyespor’da forma giymişti.

DERİNCE GB’DEN CENK SEVİNÇ

Suadiyespor’un bir diğer transferi de Derincespor altyapısından yetişen, geçen yıl Sırrıpaşaspor (Sedaş TEK Spor) ve Derince GB’de sezonu tamamlayan sağ bek Cenk Sevinç ile anlaştı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu Derincespor altyapısında yetiştikten sonra, sırasıyla Derince Birlikspor ve Sırrıpaşaspor (Sedat TEK Spor) takımlarının formasını giydi. Suadiyespor Basın Sözcüsü Özgür Erkan, transferlerin devam edeceğini söyledi.