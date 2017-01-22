Suadiye, Başiskele’ye fark attı:4-1

1.Küme A Grubu’nun 15’inci haftası çok önemli bir maça sahne oldu.

30 puanla ikinci sırada yer alan Suadiyespor ile bir maçı eksik 28 puanla üçüncü sırada bulunan Başiskele Belediyespor karşılaştı. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçı Suadiyespor 4-1 kazandı, şampiyon yarışında iddiasını devam ettirdi.

BAŞİSKELE İLK YARI 1-0 ÖNDE

Geçen hafta liderlik şansını kullanamayan, deplasmanda Derince Birlikspor’a 3-2 mağlup olan Suadiyespor, dün grubun bir diğer iddialı takımlarından Başiskele Belediyespor karşısında sınav verdi. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip Başiskele Belediyespor 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Suadiyespor Aykut Şahin ile önce beraberliği yakaladı, Ali Sak’ın golüyle de 2-1 öne geçti. Maçı 4-1 kazanan Suadiyespor, lider Arapçeşmespor’u takibe devam etti.

HİSAREYN YENİDEN YARIŞA ORTAK OLDU

1.Küme B Grubu’nda ligin ilk yarısında zirve yarışı yapan takımlarından Hisareynspor, bir ara Play-Off hattının gerisinde kalmıştı. Geçen hafta sahasında lider Arapçeşmespor’u 2-0 yenen Hisareynspor, dünde Gebze deplasmanında düşme potasında bulunan Beşköy GB’yi aynı skorla yendi, yeniden Play-Off yarışına ortak oldu. Ligin 5’inci haftasında Arapçeşmespor’u 1-0 yenip, liderlik koltuğuna oturan Çamlıtepespor, dün bu maçın rövanşında rakibine 2-0 mağlup oldu, ligde 7’inci sıraya geriledi.