Suadiye, Başiskele’ye fark attı:4-1

30 puanla ikinci sırada yer alan Suadiyespor ile bir maçı eksik 28 puanla üçüncü sırada bulunan Başiskele Belediyespor karşılaştı. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçı Suadiyespor 4-1 kazandı, şampiyon yarışında iddiasını devam ettirdi.
BAŞİSKELE İLK YARI 1-0 ÖNDE
Geçen hafta liderlik şansını kullanamayan, deplasmanda Derince Birlikspor’a 3-2 mağlup olan Suadiyespor, dün grubun bir diğer iddialı takımlarından Başiskele Belediyespor karşısında sınav verdi. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip Başiskele Belediyespor 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Suadiyespor Aykut Şahin ile önce beraberliği yakaladı, Ali Sak’ın golüyle de 2-1 öne geçti. Maçı 4-1 kazanan Suadiyespor, lider Arapçeşmespor’u takibe devam etti.
HİSAREYN YENİDEN YARIŞA ORTAK OLDU
1.Küme B Grubu’nda ligin ilk yarısında zirve yarışı yapan takımlarından Hisareynspor, bir ara Play-Off hattının gerisinde kalmıştı. Geçen hafta sahasında lider Arapçeşmespor’u 2-0 yenen Hisareynspor, dünde Gebze deplasmanında düşme potasında bulunan Beşköy GB’yi aynı skorla yendi, yeniden Play-Off yarışına ortak oldu. Ligin 5’inci haftasında Arapçeşmespor’u 1-0 yenip, liderlik koltuğuna oturan Çamlıtepespor, dün bu maçın rövanşında rakibine 2-0 mağlup oldu, ligde 7’inci sıraya geriledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.