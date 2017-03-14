Suadiye evinde arslan:7-2

Play-Off’a evinde Uzuntarlaspor galibiyeti ile başlayan, ikinci maçında deplasmanda Başiskele’ye mağlup olan Suadiyespor, önceki akşam sahasında Kireçoçaklarıspor’u ağırladı.

Yeşil-Beyazlı ekip, 1-0 geriye düştüğü maçta sonradan açıldı, rakibine 7-2 üstünlük sağladı, sahasındaki iki maçından da galibiyetle ayrıldı.

SAHASINDA İKİ MAÇTA 10 GOL ATTI

1.Küme Play-Off’un ilk maçında sahasında Uzuntarlaspor’u 3-0 yenen, çarpıcı bir sonuca imza atan Yeşil-Beyazlı ekip, önceki akşamda Arslanbey Stadı’ndaki maçta Kireçocaklarıspor’u konuk etti. Konuk Kireçocakları, Fehmi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Suadiyespor, Burak ve Aykut’un golleri ile 2-1 öne geçti. Yunus Emre ile eşitliği sağlayan Kireçocakları, devreyi 3-2 mağlup bitirdi. İkinci yarıda sahada Suadiyespor vardı, Aykut, Muhammet ve Kerem ile bulduğu gollerle karşılamayı 7-2 kazandı, sahasında oynadığı iki maçta filelere 10 gol bıraktı. Kireçocaklarıspor da son iki maçında kalesinde 10 gol gördü.