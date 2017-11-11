Suadiye, lideri konuk ediyor

Ligin yenisi, sezona çok iyi başlayan, ilk yenilgisini de geçen lig sonuncusu Başiskele Belediyespor karşısında alan Suadiyespor, lider Sultan Orhanspor’u ağırlayacak. Yeşil-Beyazlı ekip, 13.00’te başlayacak maçta rakibini yenip, şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor. Günün diğer maçlarında Kartepe-Kandıra, 1937 Sekaspor-Başiskele, İlimtepe FK-Dilovası ve Değirmendere-Sırrıpaşa FK mücadeleleri de izlenecek.

SUADİYESPOR-SULTAN ORHAN

İki yıl sonra çıktığı Süper Lig’e çok iyi giriş yapan, geçen haftaya kadar da lider Sultan Orhanspor’un sadece iki puan gerisinde yer alan Suadiyespor, Başiskele Belediyespor yenilgisi ile yarışın biraz uzağında kalmıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, sahasında konuk edeceği lider Sultan Orhanspor’u yenip, puan farkını ikiye düşürmenin hesaplarını yapıyor. Ligin flaş takımı Sultan Orhanspor ise bu zorlu deplasmanda kazanıp, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Kartepe ile kandıra belediye arasında Arslanbey Stadı’nda oynanacak maçın skoru da iki takım için çok önemli.

DEĞİRMENDERE VE ESENTEPE STADI’NDA PLAY-OFF’U YAKINDAN İLGİLENDİREN MAÇLAR

Süper Lig B Grubu’nda 10’uncu hafta mücadelesinde Değirmendere ve Esentepe Stadı’nda da çok kritik maçlar var. Son haftalardaki çıkışı ile ligde ikinci sıraya yükselen İlimtepe FK, bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Dilovası Belediyespor’u konuk edecek. Esentepe Stadı’ndaki bu önemli buluşma 15.00’te başlayacak. Play-Off hattından kopmak istemeyen Değirmenderespor da, sahasında grubun bir diğer formda ve iddialı takımı Sırrıpaşa FK’yı ağırlayacak. Maçın başlama saati 16.00.

