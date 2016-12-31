Suadiye, Mesut Er’i transfer etti

Bu sezon 1.Küme’de şampiyonluk yarışı yapan Suadiyespor, ara transferde kadrosuna takviye yapmak istiyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon başında Değirmenderespor forması giyen tecrübeli oyuncu Mesut Er’i kadrosuna kattı.

TAKVİYE YAPACAK

Daha önceki yıllarda Süper Lig ve BAL’da mücadele eden Suadiyespor, son iki yıldır 1.Küme’de yer alıyor. Bu sezon lige iyi başlayan, üst sıraları zorlayan Yeşil-Beyazlı ekip, C Grubu’nda bir maçı eksik, lider Arapçeşmespor’un sadece 1 puan gerisinde yer alıyor. Yeşil-Beyazlı ekip, Değirmenderesporlu Mesut Er dışında, 2-3 oyuncu daha transfer edeceği öğrenildi.