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Suadiye mi, Başiskele mi?

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Suadiye mi, Başiskele mi?
1.Küme A Grubu’nda 15’inci hafta çok önemli bir maça sahne olacak.

30 puanla ikinci sırada yer alan Suadiyespor ile bir maçı eksik 28 puanla üçüncü sırada bulunan Başiskele Belediyespor, kozlarını Arslanbey Stadı’nda paylaşacak. 17.00’de başlayacak maçı kazanan takım şampiyonluk yarışında iddiasını devam ettirecek.

MAÇ, ARSLANBEY STADI’NDA
Geçen hafta liderlik şansını kullanamayan, deplasmanda Derince Birlikspor’a 3-2 mağlup olan Suadiyespor, yarın akşam grubun iddialı takımlarından Başiskele Belediyespor karşısında sınav verecek. Maçları Arslanbey Stadı’nda oynayan Yeşil-Beyazlı ekip, 17.00’de başlayacak maçta kazanıp, iddiasını devam ettirmek istiyor. Son maçında evinde Yuvam İzmitspor’u 4-1 yenen Başiskele Belediyespor da, bu zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyor.

ÇAMLITEPE VE D.BİRLİKSPOR GEBZE DEPLASMANINDA
A Grubu’nun lideri Arapçeşmespor, ligin ilk yarısında mağlup olduğu Çamlıtepespor ile karşılaşacak. Geçen hafta deplasmanda Hisareynspor’a mağlup olan Arapçeşmespor, Metin Oktay Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta kazanmak istiyor. Geçen haftanın flaş takımı Derince Birlikspor da, Play-Off yarışı yapan Ç.Serhatspor ile oynuyor. Şekerpınar Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.
 

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