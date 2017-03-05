Suadiye, Uzuntarla’yı dağıttı:3-0

1.küme Play-Off’un ilk haftasında suadiyeshor ile Uzuntarlashor karşılaştı. Arslanbey stadı’nda olna maçta yeşil-Beyazlı ekip, Furkan, Önder (pen) ve Halil’in attığı gollerle rakisne 3-0 üsztünmü sağladı.

SEDAT VE BURAK DA FORMA GİYDİ

Suadiyespor, Play-Off’un ilk maçında konuk ettiği bu sezonun flaş takım Uzuntarlaspor karşısında 1937 Sekaspor’dan yeni transferi Sedat ve Burak da forma giydi. Yeşil-Beyazlı ekip, ilk yarıyı Furkan’ın attığı golle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda yeni transferi Sedat’ın düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı tecrübeli oyuncusu Önder kullandı, fark ikiye çıktı. Suadiyespor’da son sözü Halil söyledi, maçta 3-0 sona erdi. Suadiyespor Teknik Sorumlusu Güngör Semer, Uzuntarla’nın da çok iyi bir takım olduğunu, anacak galibiyeti kendilerinin hak ettiğini söyledi.