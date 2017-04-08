Suadiye ve Başiskele Belediye kazanırsa Süper Lig’e çıkacak

1.Küme Play-Off’ta artık son iki haftaya gelindi. Play-Off’un zirvesinde yer alan iki takım Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor, yarın akşam rakiplerini yenmeleri halinde Süper Lig’e yükselecekler.

Suadiyespor, Karamürselspor deplasmanında, Başiskele Belediyespor ise sahasında grubun son sırasında bulunan Kireçocaklarıspor ile karşılaşacak. İki maçın başlama saati de 17.00.

KARAMÜRSEL-SUADİYESPOR

1.Küme Play-Off’ta liderlik koltuğunda oturan Suadiyespor, bu sezon çok istediği Süper Lig’e çıkmaya çok yakın. Yeşil-Beyazlı ekip, deplasmanda karşılaşacağı karamürselspor karşısında kazanması halinde bu hedefine ulaşacak. Bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de şampiyonluk mücadelesi yapan Karamürselspor da, Play-Off’ta yarıştan erken koptu. Hafta içinde 2-0 mağlup iken yarıda kalan Uzuntarlaspor maçında büyük ihtimalle de hükmen mağlup sayılacak olan Sarı-Lacivertli ekip, bitime iki hafta kala yarıştan uzaklaştı. Ligin ilk yarısındaki maçı Suadiyespor 4-0 kazanmıştı.

BAŞİSKELE TURU YARINA BIRAKTI

Hafta içinde Bağçeşmespor ile oynadığı maçı 3-1 kaybeden Başiskele Belediyespor, Süper Lig’e çıkma şansını son iki maça bırakmıştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, yarın akşam Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta grubun son sırasındaki Kireçocaklarıspor’u ağırlayacak. Başiskele Belediyespor rakibini yenmesi halinde Süper Lig biletini kapacak, tur atacak. Hafta içinde Suadiyespor karşısında çok iyi mücadele eden, üç kez öne geçtiği maçta 4-3 yenilen Kireçocaklarıspor da genç oyuncularla onur mücadelesi yapıyor. Mavi-Yeşilli ekip, güçlü rakibine kolay teslim olmayacak. Play-Off’un ilk yarısındaki maçı Suadiyespor 4-0 kazanmıştı.