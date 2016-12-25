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Suadiye yarışı bırakmıyor:3-2

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Suadiye yarışı bırakmıyor:3-2
1.Küme A Grubu’nda heyecan 13’üncü hafta maçları ile devam etti.

Haftaya lider Arapçeşmespor’un 1 puan gerisinde giren Suadiyespor, dün akşam Arslanbey Stadı’nda karşılaştığı Körfezspor’u 3-2 yendi, zirve takibini devam ettirdi. Lider Arapçeşmespor ise Beşköy GB karşısında farklı skorla galip geldi. Play-Off yarışı yapan Hisareynspor ile Ç.Serhatspor da haftayı galibiyetle tamamladı. Yuvam İzmit-D.Birlikspor maçı ise 1-1 berabere sonuçlandı.

KÖRFEZSPOR VE YENİŞEHİR YİNE PUANSIZ

1.Küme A Grubu’nda heyecan, sadece zirve yarışı yapan takımlar arasında değil, düşme potasında bulunan takımlarda çok kritik maçlara çıktı. Uzun zamandır puanla hasret kalan, düşme potasında yer alan Körfezspor, dün grubun şampiyon adayı Suadiyespor ile karşılaştı. Mavi-Beyazlı ekip, bu haftayı da puansız geçti, maçı 3-2 kaybetti. Düşme potasında yer alan Yenişehirspor da Cephanelik Stadı’nda Hisareynspor’a 2-0 kaybetti.

ÇAMLITEPE YARIŞTAN KOPUYOR

Ligin ilk yarısın flaş takımları arasında yer alan, 5’inci haftada liderlik koltuğunda oturan Çamlıtepespor, ligin ilk yarısının son haftalarında başlayan düşüşü sürüyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, son maçında da Ç.Serhatspor’a 2-0 mağlup oldu, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkı 5’e çıktı. Ligin ikinci yarısı ile birlikte çıkışa geçen, kadrolarında genç oyuncuları bulunduran Yuvam İzmit ile Derince Birlikspor arasındaki maç da 1-1 berabere bitti.

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