Suadiye’de bayram:1-0

Sezona çok iyi başlayan, ilk yenilgisini de geçen lig sonuncusu Başiskele Belediyespor karşısında alan Suadiyespor, lider Sultan Orhanspor’u ağırladı. Yeşil-Beyazlı ekip, kazanıp yarışa ortak olacağı maçta, Aykut Şahin’in penaltı golüyle 1-0 galip geldi, çok büyük sevinç yaşadı.

SUADİYESPOR ÇOK ÜSTÜNDÜ

İki yıl sonra çıktığı Süper Lig’e çok iyi giriş yapan, geçen haftaya kadar da lider Sultan Orhanspor’un sadece iki puan gerisinde yer alan Suadiyespor, Başiskele Belediyespor yenilgisi ile yarışın biraz uzağında kalmıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, sahasında konuk edeceği lider Sultan Orhanspor’u yenip, puan farkını ikiye düşürmenin hesaplarını yapıyordu. Suadiye Stadı’nda oynanan maçta ev sahip çok ütün bir oyun sergiledi, İlk yarıda Hamza ve Coşkun ile net fırsatları kullanamadı, devre golsüz geçildi.

SULTAN ORHAN 10 KİŞİ KALDI

Bu sezon süper Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan, oynadığı 8 maçın 7’isini kazanıp, birinde berabere kalan, yenilgisi bulunmayan Sultan Orhanspor, Suadiyespor karşısında maçın ikinci yarısında da etkili olamadı. 51’inci dakikada Sultan Orhanspor’da Barış Hamdi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Suadiyespor, 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttırdı 59’da Coşkun, Emre tarafından düşürüldü, maçın hakemi Mehmet Güngör penaltı noktasını gösterdi. Atışı Aykut Şahin kullandı, bu golle Suadiyespor maçtan 1-0 galip ayrıldı, yarışa yeniden ortak oldu.

Mert Güvenaltın