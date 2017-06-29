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Suadiye'de traktör devrildi!1 ağır yaralı

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Suadiye'de traktör devrildi!1 ağır yaralı
Kartepe Suadiye'de seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay Kartepe Suadiye Erenler Caddesi Atılay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Demir idaresindeki 14 AF 792 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörden atlayan Hasan Toraman hafif yaralandı.Traktörün sürücüsü Muhammet Demir ise ağır yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılarak ambulansa alınmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesine, Hasan Toraman ise Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

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