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Suadiyespor, 1937 Seka’dan Sedat ve Burak’ı transfer etti

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Suadiyespor, 1937 Seka’dan Sedat ve Burak’ı transfer etti
1.Küme A Grubu’nda sezonu 3’üncü sırada bitirip, Play-Off’a yükselen Suadiyespor, tekrar eski günlerine dönmek istiyor.

Yeşil-Beyazlı ekip, Play-Off’a çok iddialı hazırlandı, transferin son haftasında da 1937 Sekaspor’dan Sedat ile Burak’ı aldı.

ÜÇ OYUNCU AYRILDI

Suadiyespor’da Play-Off öncesinde 3 futbolcuyla da yollar ayrıldı. Ali Sak, Aytaç ve Ali Aydın ara transferde başka takımlara gitti. Ara transferde Değirmenderespor’dan aldığı Mesut Er’i de 2.Küme takımlarından Yuvacıkspor’a verdi. Teknik Sorumlu Güngör Semer, “Elimizdeki mevcut kadro ve imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu maçlarda önceden sonucu kestirmek çok güç. Biz sahaya çıkıp elimizde gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

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