Suadiyespor büyük oynuyor

Amatör kümenin popüler takımlarından Suadiyespor’da yönetici ve futbolcular sezon öncesinde bu sabah kahvaltısında bir araya geldiler.

Sukay Park Tesisleri’ndeki kahvaltıda konuşan Başkan Mevlüt Ağra, “Suadiyespor’un olduğu yerde her daim iddia vardır. Hedefimiz BAL”dedi.

SUKAYPARK’TA BULUŞTULAR

Amatör Süper Lig’in yeni takımı Suadiyespor yeni sezon öncesinde dün sabah Sapanca gölü kenarındaki Sukay park Tesisleri’nde kahvaltı yaptı. Başkan Mevlüt Ağra, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Önyılmaz, Ali İhsan Tanrıkulu, Nuru Başaran, Emrah Özkan, Özgür Erkan, Genç Suadiyeler Derneği Başkanı Fatih Melek ile kadrodaki futbolcuların bir bölümü organizasyona katıldı. Başkan Ağra kendilerini ağırlayan Sukay Park Tesisleri’nin Suadiyeli işletmecileri Ali- Sertaç Çelebi kardeşlere teşekkür etti. Başkan Ağra yaptığı konuşmada, “10 gün önceki kongrede de söyledim, amatör kümedeki profesyonel takım Suadiyespor’dur. Burada yineliyorum. Geçmişteki başarılarımızla Türkiye’de nam saldık, tanındık. Bunun mimarı tartışmasız eski başkanımız merhum Sinan Sipahi’dir. Kendisini rahmetle anıyoruz” dedi.

İDMANLARA YARIN BAŞLIYORLAR

Başkan Ağra yeni sezon çalışmalarına 23 Temmuz Pazar (Yarın) günü başlayacaklarının bilgisini verdi, “Bir hafta burada çalışıp sonrasında 10 günlük kamp için Altınova’ya gideceğiz. Kamp masraflarını Altınava’nın Suadiyeli olan belediye başkanı Metin Oral karşılaşacak. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Yeni sezon hedefini üst sıralar olarak belirlediklerini söyleyen Başkan Ağra, “Allah nasip ederse bu genç takımımızla BAL’a çıkacağız. F.Bahçe, G.Saray ne giyiyorsa, Suadiyespor da onu girecek. Takımımıza en iyi imkanları sağlayacağız. Kartepe Belediye başkanımız Hüseyin Üzülmez bize her türlü desteği sağlıyor. Suadiyeliler olarak kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımızın her beldeye bir saha sözü vardı. Bizim sahamız olduğu için kendisinden çim halı tesisi talep ettik. İhalesi yapıldı, birkaç gün içerisinde temeli atılacak. İnşallah buradan kulübe önemli bir kaynak gelecek” dedi.

AÇILIŞ TÖRENİ 26 VEYA 27 AĞUSTOS’TA

Başkan Mevlüt Ağra konuşmasında Fair-Play konusuna değindi, “Yeni sezonda bizim maçlarımızda küfür ve kavga gibi olumsuzluklar yaşanmayacak, Suadiyespor centilmenliğiyle öne çıkacak” dedi. Başkan Ağra, birkaç gün önce Kocaeli Birlikspor’dan kendilerine hazırlık maçı teklifi geldiğini de hatırlattı, “Öncelikle söylemek isterim ki, bu teklif bizi çok sevindirdi. Altınova kampı dönüşünde hazırlık maçını oynamayı düşünüyoruz” dedi. Başkan Mevlüt Ağra sezon açılış törenini 26 veya 27 Ağustos’ta yapmayı düşündüklerini söyledi, “Görkemli bir törenle sahaya inmek istiyoruz. Eski şöhretler arasında bir gösteri maçı planlıyoruz ”dedi.