Suadiyespor, Coşkun ve Barış’ı aldı

SEKA DOĞAN’DAN GELDİLER
Geçen yıl 1.Küme Play-Off’a şampiyonluk sevinci yaşayan, ismini Süper Lig’e yazdıran Suadiyespor, kadrosunu önemli isimlerle güçlendiriyor. Yeşil-Beyazlı ekip, geçen yıl Seka Doğanspor’da forma giyen stoper Barış ile forvet oyuncusu Coşkun’u renklerine bağladı. Barış, daha önceki yıllarda Şenerspor’da da oynamıştı. Coşkun ise Güneşspor forması giydi. Coşkun ve Barış, geçen yıl Seka Doğanspor’un en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyordu.
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