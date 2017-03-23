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Suadiyespor ikinci yarıda:1-2

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Suadiyespor ikinci yarıda:1-2
Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Suadiyespor, Play-Off’ta çok başarılı.

Yeşil-Beyazlı ekip, dün akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 1-0 geriye düştüğü maçı, ikinci yarıdaki etkili oyunu ile 2-1 kazandı. Suadiyespor’un gollerini Çağatay ve Aykut attı.

İLK GOL BAĞÇEŞMESPOR’DAN
Geçen hafta deplasmanda Uzuntarlaspor ile 0-0 berabere kalıp, Play-Off’ta ilk puanını alan Bağçeşmespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Suadiyespor’u konuk etti. Suadiyespor, ilk dakikalarda etkili ataklar geliştirdi, Önder ve Aykut’un şutları direkten geldi. Daha sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Bağçeşmespor, Caner’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

SUADİYE’NİN GERİ DÖNÜŞÜ
Bağçeşmespor karşısında maçın ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlayan Suadiyespor, ikinci yarıda bulduğu gollerle, karşılaşmayı kazandı. 71’de Sedat’ın ortasında Çağatay kafayla topu filelere gönderdi, karşılaşmaya eşitlik geldi. 3 dakika sonra bu kez sahneye Aykut Şahin çıktı, Suadiyespor’a 3 puan getiren golü attı. Son dakikada Aykut’un düşürüldüğü pozisyonda Suadiyesporlular penaltı bekledi, hakem Volkan Kırbaş devam ettirdi.

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