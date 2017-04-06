Suadiyespor özür diledi

Geçtiğimiz hafta sonunda Arslanbey Stadı’nda oynanan Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor arasında oynanan 1.Küme Play-Off müsabakasında tribünde yaşanan olaylar spor kamu oyununda yankı uyandırmıştı.

Bazı Suadiyesporlu taraftarlar, sahaya girip yardımcı hakemi kovalamışlardı. Suadiyespor Başkanı Mevlüt Ağra, yaşanan olaylardan dolayı çok büyük üzüntü yaşadıklarını, spor camiasından özür dilediklerini söyledi. Başkan

Ağra’nın açıklaması şöyle:

“Biz yönetim olarak göreve geldiğimizde yeni bir sayfa açmak istedik. Yaklaşık iki yıldır da maçlarımızda çok önemli bir olay çıkmadı, sahaya çıkıp futbolumuzu oynadık. Biz istiyoruz ki, tribünde küfür olmasın, dostluk ve centilmenlik ön plana çıksın. Başiskele Belediyespor maçında yaşananların artık sahada kalmasını istiyoruz. Biz bu maçta gereken dersi çıkardık. Çıkan olaylar yüzünden hakemlerden ve spor camiasından özür diliyoruz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması içinde yönetim kurulu olarak her türlü tedbiri alacağız” dedi.

