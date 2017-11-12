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Suadiyespor, Sultan Orhan’ı devirdi:1-0

Suadiyespor, Sultan Orhan’ı devirdi:1-0

Süper Lig B Grubu’nda şampiyonluğun iki güçlü adayını karşı karşıya getiren maçta Suadiyespor, lider Sultan Orhanspor’u konuk etti.

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Suadiyespor, ligde yenilgisi bulunmayan Sultan Orhanspor’u Aykut Şahin’in penaltıdan attığı golle 1-0 yendi, şampiyonluk yarışına ortak oldu. Suadiyespor bu galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi.
 

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