Suadiyespor’a 1 maç saha kapatma cezası

Suadiyespor ile Değirmenderespor arasında oynanan, maç sonrası çıkan olaylar yüzünden iki takımda Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Kurul, saha olayları nedeni ile Suadiyespor’un sahasını 1 maç kapattı.

ONUR YAKA 4 MAÇ CEZA ALDI

Suadiyespor-Değirmenderespor olaylı maçta kırmızı kart gören Değirmenderesporlu Onur Yaka’ya 4 maç ceza geldi. Başiskele Belediyespor Başkanı Recep Çalık da, Dilovası belediyespor maçında hakeme itirazdan dolayı 45 gün, sosyal medya hesabından hakeme hakaret ettiği belirlenen Çınarlıspor Teknik Sorumlusu Mustafa Polat da 2 maç ceza aldı.