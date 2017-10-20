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Suadiyespor’a 1 maç saha kapatma cezası

Suadiyespor’a 1 maç saha kapatma cezası

İl Disiplin Kurulu, geçen haftaki olaylı maçları görüştü.

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Suadiyespor ile Değirmenderespor arasında oynanan, maç sonrası çıkan olaylar yüzünden iki takımda Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Kurul, saha olayları nedeni ile Suadiyespor’un sahasını 1 maç kapattı.

ONUR YAKA 4 MAÇ CEZA ALDI
Suadiyespor-Değirmenderespor olaylı maçta kırmızı kart gören Değirmenderesporlu Onur Yaka’ya 4 maç ceza geldi. Başiskele Belediyespor Başkanı Recep Çalık da, Dilovası belediyespor maçında hakeme itirazdan dolayı 45 gün, sosyal medya hesabından hakeme hakaret ettiği belirlenen Çınarlıspor Teknik Sorumlusu Mustafa Polat da 2 maç ceza aldı.

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