Suadiyespor’da büyük sevinç

1.Küme Play-Off’ta liderlik koltuğunda oturan Suadiyespor, önceki gün Karamürselspor ile deplasmanda karşılaştı.

Yeşil-Beyazlı ekip, zirve yarışından kopan rakibini deplasmanda 2-0 yendi, son maç öncesinde Süper Lig’e çıkışını ilan etti.

YENİDEN SÜPER LİG’DE

Üç yıl öncesinde kadar ilimizi BAL’da temsil eden Suadiyespor, ekonomik yönden yaşadığı krizden sonra bir daha toparlanamadı. Son iki yıldır çok büyük çöküş yaşayan, önce BAL’dan, bir yıl sonra da Süper Lig’den düşen Suadiyespor, bu sezon başında yeniden yapılanıp, hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Suadiyespor, 1.Küme’den direk çıkamasa bile, Play-Off’ta bu hedefine ulaştı, iki yıl aradan sonra yeniden ismini Süper Lig’e yazdırdı.

PLAY-OFF’TA FAVORİ GÖSTERİLMEDİ

Bu sezon 1.Küme Play-Off’ta favori gösterilmeyen Suadiyespor, yaptığı müthiş çıkışla son hafta öncesinde hem Süper Lig’e çıkmayı garantiledi, herkesi yanılttı. Teknik Sorumlu Güngör Semer, “Play-Off’ta biz hedefe ulaşacağımızı biliyorduk. İlk maçtan önceki günkü maça kadar futbolcularım çok iyi mücadele ettiler, Süper Lig’e çıkmayı sonuna kadar hak ettik. Bize bu konuda destek olan yöneticilerimize, bizleri destekleyen taraftarlarımıza en önemlisi de futbolcularıma teşekkür ediyorum” dedi.