Suadiyespor’dan Yavuz’a teşekkür

Suadiyespor Başkanı Mevlüt Ağra, Kocaelispor Başkanı ve yöneticisini maçlarında görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Başkanımız Bahri Yavuz’a, Suadiyemizi Kocaelispor yönetiminde temsil eden Mesut Volkan Sezgin’e gösterdikleri ilgi ve duyarlılık için teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Ağra, Suadiye’nin ve Suadiyespor’un her zaman Kocaelispor’un en büyük destekçisi olduğunu da belirtti, başarı dileğinde bulundu.