Suadiyespor’dan Yavuz’a teşekkür
Amatör Süper Lig ekiplerinden Suadiyespor’un Pazar günü Sinan Sipahi Stadı’nda İlimtepe FK ile oynadığı ve 3-0 yendiği maçı Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ile yönetimin Suadiyeli ismi Mesut Volkan Sezgin de izledi.
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Suadiyespor Başkanı Mevlüt Ağra, Kocaelispor Başkanı ve yöneticisini maçlarında görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Başkanımız Bahri Yavuz’a, Suadiyemizi Kocaelispor yönetiminde temsil eden Mesut Volkan Sezgin’e gösterdikleri ilgi ve duyarlılık için teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Ağra, Suadiye’nin ve Suadiyespor’un her zaman Kocaelispor’un en büyük destekçisi olduğunu da belirtti, başarı dileğinde bulundu.
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