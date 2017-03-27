Suadiyespor, Süper Lig’e çok yakın:1-2

1.Küme Play-Off’ta ikinci yarı önceki gün oynanan maçlarla başladı.

Play-Off’un ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Suadiyespor, son şanslarını kullanan Uzuntarlaspor’a konuk oldu. Yeşil-Beyazlı ekip, rakibi son dakikada attığı golle 2-1 yendi, Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı.

UZUNTARLASPOR İLK YARI 1-0 ÖNDE

Geçen hafta deplasmanda Play-Off’un bir diğer güçlü adayı Başiskele Belediyespor deplasmanında sınav veren Uzuntarlaspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti. Yeşil-Siyahlı ekip, önceki günde Derbent Stadı’nda konuk ettiği Suadiyespor karşısında ilk 45 dakikada yine etkili bir oyun ortaya koydu, Kaan’ın 39’da attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Erhan ve Beratcan ile girdiği net fırsatları da kullanamadı. Beratcan’ın direkten dönen topu tamamladığı golü de hakem ofsayt diye geçerli saymadı.

SUADİYESPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Maçın ilk yarısını 1-0 yenik tamamlayan Suadiyespor, ikinci 45 dakikada toparlandı, maça ağırlığını koydu. 62’nci dakikada Furkan, ceza sahası içinde düşürüldü, maçın hakemi Burak Pınar, penaltı noktasını gösterdi. Atışı tecrübeli Önder kullandı, karşılaşmaya 1-1’lik eşitlik geldi. Beraberlik golünden sonda Suadiyespor’un atakları devam etti. Aykut, kaleci Metin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda değerlendiremedi. Aynı oyuncu 90’ıncı dakikada takımın 2-1 öne geçiren golü attı, belki de Süper Lig kapısını araladı.