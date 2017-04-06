Suadiyespor’u direk kurtardı:3-4

Geçtiğimiz Pazar günü Arslanbey Stadı’nda oynanan olaylı maçta Başiskele Belediyespor’a 4-1 kaybeden Suadiyespor, ilk iki yarışında çok büyük darbe almıştı.

Yeşil-Beyazlı ekip, hafta içi mesaisinde Cephanelik Stadı’nda konuk olduğu Kireçocaklarıspor karşısında zor anlar yaşadı, 3-2 mağlup duruma düştüğü karşılaşmada son dakikalara 4-3 önde girdi. 90’inci dakikada Kireçocaklarısporlu Yunus Emre’nin şutu direkte patladı, karşılaşmayı Suadiyespor 4-3 kazandı.

KİREÇOCAKLARI 3-2 ÖNE GEÇTİ

Play-Off’a sahasında Bağçeşmespor galibiyeti ile başladıktan sonra, puana hasret kalan Kireçocaklarıspor, dün akşam Suadiyespor karşısında çok iyi mücadele etti. İdeal kadrosundan 7 eksikle çıktığı maçta Burak ve Yunus Emre’nin iki golüyle rakibi karşısında 3-2 öne geçen Kireçocaklarıspor, bu üstünlüğünü sürdüremedi. Yunus Emre iki golünü de serbest vuruştan attı.

SUADİYE PENALTI KAÇIRDI

Başiskele Belediyespor ile oynanan maçta alınan farklı yenilgiden sonra çok büyük moral bozukluğu yaşayan Suadiyespor, maçın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koydu. Karşılaşma 3-3 devam ederken Aykut’un kaleci Ercan tarafından düşürüldüğü pozisyonda penaltı kazandı. Kaleci Metin kırmızı kart gördüğü bu pozisyonda atışı Muhammet kullandı, topu dışarı attı. Konuk ekip 87’de Aykut ile 4-3 öne geçti, son dakikada Yunus Emre’nin frikiği direkten döndü, karşılaşmada 3 puan alan Suadiyespor, Süper Lig yolunda çok önemli bir engeli aştı.