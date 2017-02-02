  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Kocaeli -5 °C

Sualtı hokeyinde erkeklerde Deniz Yıldızları şampiyon

»
Sualtı hokeyinde erkeklerde Deniz Yıldızları şampiyon
Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de yapılan Türkiye Kupası Sualtı Hokeyinde Kocaeli Deniz Yıldızları, çok önemli bir başarıya imza attı şampiyon oldu.

22 TAKIM KATILDI

Daha öncede Sualtı Hokeyinde erkeklerde Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren Kocaeli Deniz Yıldızları, bu kez Türkiye Kupası’nda yarıştı. Çanakkale’de yapılan müsabakalara 22 takım katıldı. Deniz Yıldızları haricinde ilimizden Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yarımcaspor takımları da yer aldı. Bu iki takımımız çeyrek finale kadar yükselme başarısını gösterdiler. Ayın zamanda 23 yaş Milli Takım seçmeleri niteliği taşıyan yarışmalarda

GOL YEMEDEN ŞAMPİYON OLDU

Çanakkale’de yapılan şampiyonada çok başarılı olan Kocaeli Deniz Yıldızları, yarı finalde Ankara ODTÜ karşılaştı, rakibini 6-0 yenip, ismin finale yazdırdı. Finalde Eskişehir Türk Telekom ile karşılaşan temsilcimiz, müthiş performans gösterdi. 9-0 galip geldi. Deniz Yıldızları, Türkiye Kupası’nda oynadığı müsabakalarda gol yemeden şampiyonluğa ulaştı. Başkan Celal Kavas, şampiyonluktan dolayı teknik ekip ve sporcularını kutladı.

Bu haber toplam 215 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sualtı hokeyinde erkeklerde Deniz Yıldızları şampiyon02 Şubat 2017 Perşembe 16:53
  • Yavuzspor maça yetişemedi02 Şubat 2017 Perşembe 16:51
  • Denizliköyü, Güneşspor’u yendi02 Şubat 2017 Perşembe 16:50
  • Kartepe yeniden çıkışta: 0-302 Şubat 2017 Perşembe 16:49
  • İhsaniye, son dakikada çöktü:3-102 Şubat 2017 Perşembe 16:46
  • Nusretiyespor koltuğu kaptı:1-202 Şubat 2017 Perşembe 16:43
  • Derbent, Onur Cebeci’yi geri alıyor02 Şubat 2017 Perşembe 16:40
  • Ali Eren, futboluyla büyülüyor02 Şubat 2017 Perşembe 16:37
  • Ortaokullar küçük kızlar voleybolda çeyrek finaller ikinci döneme kaldı02 Şubat 2017 Perşembe 16:35
  • Kireçocakları 11-0 hükmen kazandı02 Şubat 2017 Perşembe 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti