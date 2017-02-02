Sualtı hokeyinde erkeklerde Deniz Yıldızları şampiyon

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de yapılan Türkiye Kupası Sualtı Hokeyinde Kocaeli Deniz Yıldızları, çok önemli bir başarıya imza attı şampiyon oldu.

22 TAKIM KATILDI

Daha öncede Sualtı Hokeyinde erkeklerde Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren Kocaeli Deniz Yıldızları, bu kez Türkiye Kupası’nda yarıştı. Çanakkale’de yapılan müsabakalara 22 takım katıldı. Deniz Yıldızları haricinde ilimizden Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yarımcaspor takımları da yer aldı. Bu iki takımımız çeyrek finale kadar yükselme başarısını gösterdiler. Ayın zamanda 23 yaş Milli Takım seçmeleri niteliği taşıyan yarışmalarda

GOL YEMEDEN ŞAMPİYON OLDU

Çanakkale’de yapılan şampiyonada çok başarılı olan Kocaeli Deniz Yıldızları, yarı finalde Ankara ODTÜ karşılaştı, rakibini 6-0 yenip, ismin finale yazdırdı. Finalde Eskişehir Türk Telekom ile karşılaşan temsilcimiz, müthiş performans gösterdi. 9-0 galip geldi. Deniz Yıldızları, Türkiye Kupası’nda oynadığı müsabakalarda gol yemeden şampiyonluğa ulaştı. Başkan Celal Kavas, şampiyonluktan dolayı teknik ekip ve sporcularını kutladı.