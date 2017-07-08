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Sualtı hokeyinde Milli sevinç

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Sualtı hokeyinde Milli sevinç
Deniz Yıldızları Kulübü sualtı hokeyi sporcularının büyük çoğunluğu aynı zamanda Milli takım kadrosunda.

Avusturalya’da bugün başlayan 23 yaş altı Dünya Şampiyonası kadrosunda da Deniz Yıldızları’ndan 6 sporu bulunuyor.

VALİ AKSOY ÖDÜLLENDİRDİ

Sualtı hokeyinde sadece ilimizin değil, Türkiye’nin de en önemli kulüpleri arasında yer alan Deniz Yıldızları, Milli takımında hüviyetini oluşturuyor. 23 yaş ve büyükler kategorisinde Milli Takıma 10 sporcu veren Deniz Yıldızları Kulübü yöneticileri ve teknik adamları bundan dolayı da çok mutlu. Geçtiğimiz günlerde yeni Vali Hüseyin Aksoy, Sualtı Hokeyi milli takımına seçilen sporcuları kabul etti, kendilerine plaket verdi.

MİLLİ TAKIMDA 10 SPORCUSU VAR

Deniz Yıldızları sualtı hokeyi takımının sporcuların büyük çoğunluğu Milil takımda da görev yapıyor. Geçen yıl 23 yaş altı Dünya Şampiyonu olan Sualtı Hokeyi Milli takımımızda Deniz Yıldızları’nda oynayan 6 sporcu vardı. İsmail Sarıkaya, Coşkun Yağız Aydın, Efecan Ay, Mert Doğan ve Bedirhan Yıldız 23 yaş Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Bu isimler, bugün Avusturalya’da başlayacak Dünya Şampiyonası’nda Milli Takım için ter dökecekler.

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