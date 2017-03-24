Şubat ayında Kocaeli'de kaç konut satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2017 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 oranında azalarak 101 468 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 17 783 konut satışı ve %17,5 ile en yüksek paya sahip oldu.Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 274 konut satışı ve %11,1 pay ile Ankara, 6 290 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Şırnak oldu.

KOCAELİ'DEKİ DURUM

Kocaeli de ise 2017 Şubat ayında toplamda 2 bin 811 konut satıldı. Bunlardan bin 421'i ilk kez, bin 390'ı ikinci elden satıldı. Aynı yılın Ocak ayında ilimizde toplamda 2 bin 635 konut satılmıştı. İlimizde ayrıca bin 130 adet ipotekli konut satışı gerçekleştirildi.