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Suç makinesi Sapanca'da yakalandı

Suç makinesi Sapanca'da yakalandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Kocaeli'de de  'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından toplamda 62 yıl cezası ve aranması bulunan E.E. polis ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Pamukova ilçesinde 'Basit yaralama' suçundan 5 ay, Sapanca ilçesinde 'Uyuşturucu bulundurma ve satma' suçlarından 1 yıl 8 ay, Kocaeli'de  'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Kasten adam öldürme' suçlarından toplamda 62 yıl cezası ve aranması bulunan E.E. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Suç makinesi emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Kapalı Cezaevine gönderildi. 

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