‘Sudan Siyah İnciler’

Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Yıldırım’ın bu yıl içinde Sudan’a yardım faaliyetleri için bulunduğu dönemde çektiği fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, İzmit Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. Birbirinden değerli 60 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışını İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan yaptı. Açılışa, Sudan İstanbul Konsolosu Alameddin İdris Abrahim, Saraybahçe eski Belediye Başkanı Halil Yenice ve Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever ve davetli topluluğu katıldı.

Serginin 13 Ekim tarihine kadar açık kalacağını belirten fotoğraf sanatçısı Hafsa Yıldırım, fotoğraf sergisinden elde edilecek gelirin tamamının Sudan’da bulunan yetim çocuklara bağışlanacağını söyledi.