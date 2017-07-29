Sude Yeşil vefat etti

Kartepe İstasyon Tepecik Mahallesi Emre Sokak No:5’de oturan Desen Kimya Fabrikası’nda işçi olarak çalışan Nihat Yeşil ile eşi Ayşe Hanım’ın kızı Sude Yeşil (9) beyin tümörü nedeniyle vefat etti.

Sude Yeşil’in cenazesi İstasyon Tepecik Camii’nden alınarak İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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