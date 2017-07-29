  • BIST 107.700
  • Altın 143,977
  • Dolar 3,5286
  • Euro 4,1426
  • Kocaeli 28 °C

Sude Yeşil vefat etti

»
Sude Yeşil vefat etti
Kartepe İstasyon Tepecik Mahallesi Emre Sokak No:5’de oturan Desen Kimya Fabrikası’nda işçi olarak çalışan Nihat Yeşil ile eşi Ayşe Hanım’ın kızı Sude Yeşil (9) beyin tümörü nedeniyle vefat etti.

Sude Yeşil’in cenazesi İstasyon Tepecik Camii’nden alınarak İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziya Daş vefat etti29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:11
  • Alaettin Kayacık vefat etti29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:06
  • Mahmut Çil vefat etti28 Temmuz 2017 Cuma 13:19
  • Hülya Eliveren vefat etti28 Temmuz 2017 Cuma 13:19
  • İlhan Karabulut vefat etti28 Temmuz 2017 Cuma 13:17
  • Hakkı Ataç vefat etti27 Temmuz 2017 Perşembe 13:30
  • Şakir Ulutaş vefat etti27 Temmuz 2017 Perşembe 13:30
  • Marife Baş vefat etti26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:05
  • Faize Yavaş vefat etti26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:04
  • Timur Engiz vefat etti26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:04
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti