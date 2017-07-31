Sudenaz ağlattı! Derince Eğitim'den açıklama

Derince’de oturan Burçin-Necdet Gezen çiftinin 2,5 yaşındaki çocukları Sudenaz, önceki gün tedavi için geldiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ani gelişen sağlık problemi ve kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

Gezen ailesi büyük şok yaşarken, bir dizi ihmal iddiasında bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise, tablonun gelişimini aktardı, üzüntü yaratan ölümün kompleks bir sağlık sorunu olduğunu duyurdu.

Özel bir şirkette çalışan Necdet Gezen, önceki gün kızı Sudenaz’ı idrarını yapamama sorunuyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Acil Servis’te küçük çocuğa müdahale yapıldı, ancak bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden çocuğun KOÜ Hastanesi’ne sevk edilmesi kararı verildi. Ancak, bu süre içinde Sudenaz fenalaştı ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Büyük acı yaşayan Gezen ailesi, Sudenaz’ın ölümünde b.ir dizi ihmal olduğunu öne sürerek, yetkililerin gerekli araştırmaları yapmasını istedi, hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Sudenaz Gezen’in cenazesi dün Derince Merkez Camisi’nde dün öğleyin kılınan namazın ardından Yeni Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BAŞHEKİM GÜNEŞ’İN AÇIKLAMASI

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Mustafa Güneş, olayla ilgili dün yazılı bir açıklama yaptı. Güneş, şu ifadelere yler verdi:

“- Kısa bir süre önce Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesinde Hemolitik Üremik Sendrom tanısı ile yatarak böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz tedavisi gördüğü, bilahare klinik tablosunun düzelmesi üzerine taburcu edilerek ayaktan takibinin planlandığı öğrenilen S.G. isimli 2,5 yaşındaki çocuğun ateş ve öksürük şikayetiyle 30.07.2017 tarihinde saat: 09.16’da Derince EAH acil servisine başvurduğu, önce pratisyen hekim, acil tıp uzmanı bilahare nöbetçi çocuk uzmanı tarafından muayenesinin yapılarak solunum yetmezliği, akut böbrek yetmezliği ve akciğerde sıvı toplanması ön tanıları ile tıbbi tedavisine başlanmıştır.

Çocuk yoğun bakım ve hemodiyaliz ihtiyacı olduğuna pediatri uzmanı tarafından karar verilmesini takiben bir üst merkeze sevk için 112 tarafından yer planlaması yapılırken ani kalp durması gelişmiş, acil tıp ve çocuk hastalıkları uzmanları tarafından kılavuza uygun yeniden canlandırma işlemi uygulanmasına rağmen hastamız maalesef vefat etmiştir. Haberde sunulduğu gibi hastanın sorunu basit bir idrar problemi değil böbrek yetmezliği ve akciğer sorunlarıyla giden ciddi bir hastalıklar kompleksidir”

Doç.Güneş, aileye başsağlığı diledi, “Sağlık camiası olarak bizler de bu tür olaylar olunca çok üzülmekteyiz. Ancak hastalarımız için tüm imkanlarımızın seferber edildiğinden kimsenin şüphesi olmaması gerekir” dedi, önyargıyla yapılan suçlamaların motivasyon ve moral bozmanın ötesinde kimseye bir fayda sağlamayacağını savundu. Güneş, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde hukuken gereğinin yapılacağını da aktardı.