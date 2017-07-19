Suikast girişimi davası duruşması ertelendi

4 yılı aşkın süredir devam eden 2013 yılında İzmit Çukurbağ Mahallesi’ndeki İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali ile kilise çalışanlarına yönelik planlı bir suikast girişimi davası 12. duruşmanın ardından yine ertelendi.

İzmit’te 2013 yılında İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali ve kilise üyelerine yönelik düzenlenmek istendiği ileri sürülen suikast girişimi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son anda önlenebilmişti. İzmit Protestan Kilisesi Pastörü Emre Karaali’ye yönelik yapılan suikast girişiminin 12’nci duruşması bugün Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Duruşma Silvan Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 27 Aralık tarihine ertelendi. Polis, 2013 yılı Nisan ayında uzun süre kilisede ibadetlere katılan 14 kişinin Pastör Emre Karaali ve kilise üyelerinde suikast planladığını tespit etmişti. Kerim YAVUZ

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