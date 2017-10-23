Şükran nerede?

EVE GELMEDİ

5 kardeş olan, ailesinin geçimi için çalışan, çevresinde çok aklı başında bir genç kız olarak tanınan Şükran Yılmış’ın yakınları, genç kızın kaybolmadan önce birkaç gün 16 plakalı, kırmızı renkli bir eski otomobil içindeki zayıf, sakallı kişi tarafından takip edildiğini öne sürdü. 19 Ekim akşamı işyerinden çıkan, ancak eve gelmeyen Şükran’ın bu kişi tarafından zorla alıkonulduğu tahmin ediliyor.

TV’DE KONU OLDU

Şükran Yılmış’ın annesi Nurten Albayrak, kızının kaybolması üzerine polise başvurdu. Güvenlik güçleri genç kızı arıyor. Bu arada olay, TV-8’de yayınlanan, Serap Paköz’ün sunduğu “Gerçeğin Peşinde” programına da konu oldu. Şükran’ı görenlerin polise veya (0553 187 41 26) numaralı telefona haber vermesi isteniyor.

ŞÜKRAN YILMIŞ- Uzunçiftlik’te bir lokantada çalışıyordu. 19 Ekim akşamı işyerinden çıktı, evine gelmedi. O tarihten beri kayıp.