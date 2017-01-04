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Şükrü Karabacak: Sibirya'da buna benzer sıkıntılar yoksa…

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Şükrü Karabacak: Sibirya'da buna benzer sıkıntılar yoksa…
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak elektrik kesintileriyle ilgili "Sibirya'da buna benzer sıkıntılar yoksa önlemlerimizi almalıyız.” dedi.

Darıca Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada,  Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak başkanlığındaki toplantıda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilçedeki planlamayı yenileme kararının görüşüldüğü bildirildi.
Açıklamada, mecliste alınan karar gereği 9 mahallede yenileme çalışmalarının yapılacağı, her mahalleden seçilen 6 kişinin, bilirkişi olarak kadastro ekiplerinin çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Kocaeli Valiliği'nce, Darıca'nın Bağlarbaşı, Bayramoğlu, Emek, Fevzi Çakmak, Piri Reis, Yeni, Cami, Yalı ve Zincirlikuyu mahallelerinde yeniden planlama yapılacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca Darıca Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliklerine Burhanettin Fırtına, Yılmaz Tunalı, Habip Uluoğlu, Yakup Kaya, Şevki Yıldırım'ın seçildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Karabacak, burada yaptığı konuşmada, elektrik kesintilerini eleştirerek, şunları kaydetti:
"Sibirya'da buna benzer sıkıntılar yoksa önlemlerimizi almalıyız. Onların uyguladığı teknolojiyi takip edip uygulamalıyız. En ufak kar yağışında günlerce elektrik kesintileri yaşadık. Demek ki daha ağır koşullar olsaydı hiç elektriğimiz olmayacak. Enerji Bakanlığı bu nedenle işletmelere yönelik çok sıkı bir denetim başlattı. Özelleştirme konusu yeniden gözden geçiriliyor. Şu anda mevcut yönetmelik de ağır yaptırımlar yok. Bu nedenle yaptırımlar bekliyoruz."

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