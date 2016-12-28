Şükrü Karabalık'a ertelemeli ceza

Kartepe’deki rüşvet iddiası sonrası açılan davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada Şükrü Karabalık ertelemeli ceza aldı.

İddialara göre, 2011 yılında artepe Belediyesi'nin yan kuruluşlarından biri olan Kartepe A.Ş'nin Genel Müdürü Hüseyin Turan, Mülkiye Başmüfettişi Erol Özer'e 50 bin lira rüşvet vermiş, Erol Özer de Hüseyin Turan'a suçüstü yaptırmıştı. Bunun sonucunda Kartepe eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık açılan davada sanık olmuştu.

KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz yıllarda görülen davada Kartepe eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık hakkında beraat kararı verilirken Kartepe A.Ş.'nin eski genel müdürü Hüseyin Turan hakkında 10 ay hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, bu karar daha sonra Yargıtay’dan döndü.

"HİÇBİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Davanın yeniden görülmesi yöndeki kararın ardından ikinci duruşma Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Davaya Şükrü Karabalık ile avukatı katıldı. Duruşmada Karabalık, “ Ben hiç kimseyi asla azmettirmedim. 19 yıl bürokratlık yaptım ve yıllarca başkanlık yaptım. Bu dönemlerde hiçbir suç işlemedim. Bu işin kumpas olduğu açıktır. 23 defa taktir aldım. Hiç bir şekilde ceza almadım. İşimi çok iyi yaptığım için bu bana yapılan büyük bir kumpastır. Siyaseten beni saf dışı bırakmak için bir kumpas kurulmuştur. Şimdiye kadar sicilimde olumsuz hiç bir davranışım olmadı. Bu nedenle hiç bir suçlamayı kabul etmiyorum. Hükmü geri bırakılmasını da istemiyorum, bunu kabul edersem suç işlediğim düşünülecek. Ben masumum beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

CEZA ERTELENDİ

Karabalık' ın alınan savunmasından sonra mahkeme karar için 5 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti Şükrü Karabalık'a kamu görevlisine hakaret suçundan 10 ay ceza verdi. Hakim daha sonra cezayı 3 yıl erteledi.

Çiğdem ARMAĞAN