  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 22 °C

Sulama göleti bir can aldı

»
Sulama göleti bir can aldı
Gebze'de, sulama göletine giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Beylikdağı Hürriyet Mahallesi 2061 sokak üzerinde meydana geldi. 13 yaşındaki Aşkın Can Aydın, arkadaşıyla sulama göletinin bulunduğu bölgeye geldi. Engelleri aşan iki çocuk göletin yanına kadar ulaştı. İddiaya göre, Aşkın Can Aydın, gölete girmek için üzerini çıkardığı sırada ayağı kayarak suyun içine düştü. Çırpınan çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşı ise hemen mahalleye geri dönerek durumu ailesine anlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan dalgıçlar, yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaştı. 13 yaşındaki Aşkın'ın cesedi su içinden çıkartılırken yakınları sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

20170305aw001149_06[1].jpg

20170305aw001149_01[1].jpg

13-yasindaki-cocuk-golette-boguldu_6136_dhaphoto1.jpg

 

Bu haber toplam 360 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kontrolünü kaybedip su kanalına girdi04 Mart 2017 Cumartesi 15:11
  • İş yerlerine av tüfeğiyle saldırı04 Mart 2017 Cumartesi 14:20
  • TEM'de korkutan kaza: 6 yaralı04 Mart 2017 Cumartesi 14:14
  • Kartepe’de talaş yüklü TIR devrildi04 Mart 2017 Cumartesi 13:58
  • Gebze'deki silahlı kavgada 4 tutuklama04 Mart 2017 Cumartesi 00:25
  • FETÖ davasında ilginç ifadeler03 Mart 2017 Cuma 22:07
  • Kontrolden çıkıp dehşet saçtı! 1 ölü03 Mart 2017 Cuma 16:39
  • Kocaeli’de 2 özel okul öğretmeni FETÖ’den adliyeye çıkarıldı03 Mart 2017 Cuma 16:37
  • FETÖ’nün adliye yapılanmasına operasyon!03 Mart 2017 Cuma 16:04
  • Pizzacı hırsız tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 16:03
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti