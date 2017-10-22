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Süleyman Durak'ın acı günü

Süleyman Durak'ın acı günü

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi 2.Sipahi Sokak No:39 K:2’de oturan, Seka emeklisi merhum Resmi Durak’ın eşi Emine Durak(85) akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’de vefat etti.

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Eski gazetecilerden, KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak ile Sultan ve Cengiz Durak’ın annesi olan Emine Durak’ın cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.

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Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

 

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