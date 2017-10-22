Süleyman Durak'ın acı günü
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi 2.Sipahi Sokak No:39 K:2’de oturan, Seka emeklisi merhum Resmi Durak’ın eşi Emine Durak(85) akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’de vefat etti.
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Eski gazetecilerden, KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak ile Sultan ve Cengiz Durak’ın annesi olan Emine Durak’ın cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
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Etiketler : Emine Durak, vefat, Süleyman Durak
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