Süleyman Durak'ın acı günü

Eski gazetecilerden, KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak ile Sultan ve Cengiz Durak’ın annesi olan Emine Durak’ın cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.