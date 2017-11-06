Sulhattin Denizci vefat etti
İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No:72’de oturan serbest meslek emeklisi Sulhattin Denizci (85) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.
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9 çocuk babası olan Sulhattin Denizci’nin cenazesi Bayındırlık Ulu Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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