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Sulhattin Denizci vefat etti

Sulhattin Denizci vefat etti

İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No:72’de oturan serbest meslek emeklisi Sulhattin Denizci (85) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.

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9 çocuk babası olan Sulhattin Denizci’nin cenazesi Bayındırlık Ulu Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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