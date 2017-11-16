Süloğlu,"Hatalarınızla yüzleşin"

İzmit Yenimahalle’de faaliyet gösteren Mehmet Sinan Dereli Ortaokulunda düzenlenen seminer son derece keyifli geçti.

Seminerde öğrencilere Sınav kaygısı, başarısızlık korkusu konularında neler yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiği konularına değinen Süloğlu, esprileriyle de öğrencilerin sempatisini kazandı. Öğrencilere hata yapmaktan ne kadar korktuklarını soran Süloğlu, “Genel olarak çok korkanlar, çok eleştirilip kızıldığı için bunu yaşıyor. Eğer hatanızı kabul edilmiyorsa eğer bununla ilgili çok sıkıntı yaşıyorsanız, bu durum ortaya çıkıyor. Ben hataları çok severim. Hepimiz aslında kusurluyuz. Bazen hata yapmanın sizde yarattığı sıkıntıyı da benimsemek gerek. Hatalarımızla yüzleştiğimiz zaman vücudumuz da rahatlayacak” diye konuştu.

NEFES KONTROLÜ, SINAV GERGİNLİĞİ AZALTIR

Dilay Süloğlu, sınava giren her 100 öğrenciden 65-70'inin sınav kaygısı taşıdığını söyledi ve kaygıdan korunmak için özellikle kaygının nedenlerini tespit etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Süloğlu, kişinin yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlenerek, eksik olduğu alana kontrollü müdahale etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Süloğlu, şu önerilerde de bulundu:

“- Kaygıyı azaltacak bireye ait başarı, beceri, çalışma disiplini ve kişisel her türlü avantajları içeren kaynaklarını görmesini sağlamak önemlidir. Öğrencinin, güne hafif bir gevşeme ve fizik egzersizle başlaması, kaygı hissettiği durumlarda diyafram nefesi ile 4 saniyede burundan aldığı nefesi 8 saniyede ağzından yavaşça vererek en fazla arka arkaya 5 kez nefes egzersizi yapması gerginliği azaltan, korkuyu kontrol altına alan etkenlerden biridir”

Şennur YILDIZ