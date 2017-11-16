"Sultan baba" grubu hakim karşısına çıktı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamalarının yöneltildiği, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu 2'si tutuklu, 22 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

İlgili kurumlardan istenen yazılara gelen yanıtların zapta geçirilmesinin ardından duruşmada söz verilen ve örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan gruptan oldukları iddia edilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık Ramazan Targın, uzun süredir tutuklu olduğunu, bu nedenle ailesinin de zor durumda kaldığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Targın'ın avukatı Fatih Dişçi ise müvekkilinin tanık ifadelerinde de olduğu gibi örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını öne sürerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Diğer tutuklu sanık Osman Yavuz da "ByLock" raporunda çelişkiler olduğunu öne sürerek, raporun tekrar incelenmesini ve uzun süredir tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve "ByLock" tespit edilen sanıkların yazışma içeriklerinin detaylı incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.