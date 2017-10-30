Sultan kaçıyor, Suadiye kovalıyor

Süper Lig B Grubu’nda 8’inci hafta maçları geride kaldı. Grubun ilk iki sırasında yer alan lider Sultan Orhanspor ile takipçisi haftayı galibiyetle geçirdi. Sultan Orhan, deplasmanda son haftaların formda takımı Kartepe Belediyespor’u 2-0 yendi. Suadiyespor de cezalı maçında Derince’de konuk ettiği Tavşancılspor’u 2-1 ile geçti.

KARTEPE BELEDİYESPOR ÜÇ MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sezona kötü başlayan, ancak daha sonra toparlanıp üst üste 3 maçından galip ayrılan geçen yılın flaş takımı Kartepe Belediyespor, önceki gün sahasında lider Sultan Orhanspor’u konuk etti. Sultan Orhanspor’da cezalı Hakan ve İlker’in forma giymediği maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Murat ve Erhan ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılırken, Kartepe’de 3 maç aradan sonra yenilgi ile tanıştı.

SUADİYESPOR, CEZALI MAÇINI KAYIPSIZ GEÇTİ

Süper Lig B Grubu’nda sezona iyi başlayan takımlardan biri de Suadiyespor. Lider Sultan Orhanspor’un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Suadiyespor, saha kapatma cezası yüzünden Tavşancılspor ile Derince Stadı’nda karşılaştı. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Tavşancılspor da, güçlü rakibinden puan almak istiyordu. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçı Suadiyespor 2-1 kazandı, lider Sultan Orhanspor’u takibe devam etti.

