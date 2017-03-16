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Sultan Orhan, Doğantepe’yi geçti:1-0

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Sultan Orhan, Doğantepe’yi geçti:1-0
Süper Lig Play-Off’un ikinci haftasında Sultan Orhanspor ile Doğantepespor kozlarını Gebze Metin Oktay Stadı’nda karşılaştı.

İlk haftanın mağlubu Sultan Orhan ile ilk haftada farklı kazanan Doğantepe arasındaki maçta galip gelen takım 1-0’lık skorla ev sahibi ekip oldu.

MAÇIN BAŞINDA DOĞANTEPE 3-0 ÖNE GEÇEBİLİRDİ

Bu sezon Süper Lig’in en başarılı takımları arasında gösterilen, Play-Off’a da sahasında farklı Seka Doğanspor galibiyeti ile başlayan Doğantepespor, önceki akşam deplasmanda Sultan Orhanspor karşısında da maça çok hızlı başladı. Maçın ilk 15 dakikasında Erhan, Sercan ve Volkan ile çok net fırsatlar bulan Bordo-Mavili ekip, bunları değerlendiremedi. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip çok fazla etkili olmadı, devre golsüz tamamlandı.

SULTAN ORHAN’IN GOLÜ PENALTIDAN GELDİ

İlk maçında deplasmanda Derince Belediye Demirspor’a 4-2 yenilen, bu maçın ikinci yarısındaki etkili oyunu ile dikkat çeken Sultan Orhanspor, Doğantepespor maçının ikinci yarısında da baskılı oynadı. Turuncu-Lacivertli ekip, 63’üncü dakikada penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Korner atışında Melih topa elle dokundu, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi, atışı Dilaver kullandı, Sultan Orhanspor 1-0 öne geçti. Maçın son bölümlerinde Sultan Orhan’dan Harun ile Doğantepe’den Adem kırmızı kart gördü. İki takımda maçı 10’ar kişi tamamlandı.

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