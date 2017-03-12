Sultan Orhan doğruyu geç buldu

Bu sezon Süper Lig’de aynı grupta yer alan Derince Belediye Demirspor ile Sultan Orhanspor, Play-Off’un ilk maçında karşılaştı. Normal sezonda iki kez karşılaşan iki takım arasında oynanan maçlarda çok fazla pozisyonda yoktu, golde. İlk maçı Derince Demir 2-1 kazanmış, Gebze’deki maç 0-0 bitmişti. Bu kez iki takımın Play-Off’ta oynadığı karşılaşmayı ev sahibi ekip Derince Belediye Demirspor, ilk yarıdaki etkili futbolu ile 4-2 kazandı.

Derince Belediye Demirspor, ligde oynadığı kadrosundan farklı olarak biri zorunlu, 4 değişik oyuncuyla çıktı. Sakatlığı bulunan sağ bek Erdoğan’ın yerine genç Tayfun görev yaptı. H.Yıldız’dan alınan stoper Mustafa Çelik, Güneşspor’dan alınan Gökhan Şahin ve transferin son günü Çayırovaspor’dan forvet Ümit Murat ilk on birde sahaya çıktı.

Sultan Orhanspor ise ligde oynadığı kadrosundan çok büyük değişime gitti. Transferin ilk günlerinde Derince Belediye Demirspor’dan stoper Koray’ı aldı. Play-Off öncesinde de İstanbul’dan Dilaver, Değirmendere’den Harun ve Volkan Yılmaz’ı transfer etti. Bu dört oyuncuda ilk on bir de görev yaptı.

Derince Belediyespor’un yaptığı transferlerin ne kadar isabetli olduğunu maç başladıktan sonra gördük. Defansta Mustafa çelik, orta sahada Gökhan Şahin, takıma hemen uyum sağladı. Forvet Ümit murat topla çok fazla buluşamadı, o’nun hakkında çok fazla yorum yapamıyorum. Çok hareketli bir oyuncu, hem arkası dönük, hem de, bire bir oynama özelliğine sahip. Mehmet Kukul ile birlikte takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Sultan Orhanspor’un yeni transferlerine gelince. Öncelikle Sultan Orhanspor’dan ligde zaten iyi bir takım vardı. Mücadele eden, az gol atan, az gol yiyen bir görüntüsündeydi. Takımın gol yükünü çeken Gökhan kadroda yoktu. Orta sahada Fatih Dizman, kanatlarda Mustafa ve Umut da oynamadı. Bu oyuncuların yerine yeni transferler Volkan Yılmaz, sol kanatta, Harun forvette, Dilaver ise orta sahada şans buldu.

Maç başladıktan sonra, orta sahada Demirspor’un biraz daha ağır bastığını gördük. Gökalp, Gökhan Şahin, onlara biraz daha yakın oynayan sol kanat oyuncusu Yiğitali, sağ kanatta Gökhan Özkanlı hücumda çok etkiliydi. İlk 15 dakikada skor 2-0 olduktan sonra da ilk yarıda oyunun kontrolü tamamen Derince Belediye Demirspor’a geçti. Özellikle üçüncü gol çok organize gelişti. Soldan gelişen Aykut ile gelişen atak, sağ kanatta Gökhan Özkanlı’yı topla buluşturdu, bu oyuncunun ortasında Yiğitali ceza sahası içinde topu kontrol edip, güzel bir vuruşla filelere gönderdi. Demirspor zorlanmadan, rakibini direnci olmadan, ilk yarıyı 4-0 önde bitirdi.

Maçın ikinci yarısına Sultan Orhan iki değişiklikle başladı. Sağbek Metehan ile orta sahada Volkan Yılmaz’ı çıkardı, Mustafa Kaya ile Umut Doğan’ı oyuna aldı. Koray, Oğuzhan Kartal ve Oğuzhan Kaval ile üçlü defansa döndü. Umut ile Harun çift forvet, Mustafa sağda, Mesut solda başladı. Bu yarıda Sultan Orhan oyunu kanatlara yıktı, Demirspor’un arta saha bağlantısını da kesince, tek kale maça döndü.

Sultan Orhanspor’un işleyen bir düzeni vardı, koşmayan, rakibe baskı yapmayan oyuncu grubun ile maça başladı. İkinci yarıda kendi düzenine dönünce, oyunda dengeyi kurdu. Ancak 4-0’lık bir skordan da geri dönüş de kolay değildi. Son bölümler iki gol buldular, bu maçtan puan alamdılar ama, son 45 dakikalarındaki oyunları ile diğer maçlar için umut verdiler.

Derince Belediye Demirspor, disiplin oyunu, nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takım. Pas tercihlerini doğru yapsalar daha çok gol atabilirlerdi. Orta sahada Gökalp sahanın yıldızıydı. Genç Tayfun’u da çok beğendim. Bu genç yaşında böylesine bir üst düzey maçta çok soğuk kanlı oynadı. Doğal çimde Derince Belediye Demirspor’u yenmek hiç kolay değil.