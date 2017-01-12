Sultan Orhan, Hüseyin ve Serhan’ı transfer etti

Süper Lig A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Sultan Orhanspor, ara transferde kadrosunu çok önemli iki oyuncu ile güçlendirdi.

Kırmızı-Lacivertli ekip, son iki yıldır Tavşancılspor forması giyen Hüseyin ve H.Yıldızspor’un sol beki Serhan’ı kadrosuna dahil etti.

TAVŞANCILSPOR’DAN HÜSEYİN’İ ALDI

Sultan Orhanspor’un yeni transferlerinden Tavşancılsporlu Hüseyin, son iki yıldır Yeşil-Beyazlı ekipte, çok iyi çıkış yakaladı. Forvette görev yapan Hüseyin, Tavşancılspor’un Süper Lig’e çıkmasında da çok önemli katkı sağladı. Sultan Orhanspor’un bir diğer transferi de Hereke Yıldızspor’un sol beki Serhan oldu. Serhan, iki yıl önce İlimtepe FK’da da görev yapmıştı. Teknik Sorumlu Fikret Özcan, eksik yerlerine takviye yapıp, kalan maçlarda çok daha iddialı olduklarını söyledi.